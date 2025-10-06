Ο Υπαρχιφύλακας Μπουρίκας Παναγιώτης ο μεγάλος νικητής του Spetses Mini Marathon - ΦΩΤΟ

Spetses Mini Marathon 2025

Υπαρχιφύλακας Μπουρίκας Παναγιώτης

"Μετά το πέρας του Spetses Mini Marathon και την πρώτη θέση μου στον αγώνα των 25,2 km, θα ήθελα πρωτίστως να συγχαρώ όλους τους συναθλητές μου και όλους όσους αγωνίστηκαν αυτές τις δύο ημέρες στο νησί.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω θερμά τους υπεύθυνους της διοργάνωσης για την πολύτιμη συμβολή τους στη διεξαγωγή του αγώνα αλλά και την ελληνική ομάδας της Garmin Greece που μου έδωσε την ευκαιρία να παρευρίσκομαι και να αγωνιστώ σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα.

Ανήκω στον αθλητικό σύλλογο του Παναθηναϊκού από το 2022, ενώ η Καλαμάτα αποτελεί την γενέτειρα πόλη μου. Κύριος φετινός μου στόχος, μία διάκριση με ένα μετάλλιο στον κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας, όπου θα αγωνιστώ σε περίπου ένα μήνα, για έβδομη χρονιά.

Ο αγώνας του Spetses Mini Marathon, αποτέλεσε μία απαιτητική δοκιμασία της κατάστασής μου στη φάση της προετοιμασίας, και εύχομαι να αποτελέσει το πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη του στόχου μου στον Μαραθώνιο της Αθήνας."

To Policenet.gr συγχαίρει τον κ. Μπουρίκα Παναγιώτη για την μεγάλη επιτυχία του και του εύχεται να συνεχίσει το ίδιο δυναμικά και στο μέλλον!