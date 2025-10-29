Ο Τζόνι Ντεπ συζυτάει την επιστροφή του στο Χόλιγουντ - Ποιο ρόλο αφορά

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) βρίσκεται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη φιλόδοξη παραγωγή «Ebenezer: A Christmas Carol», μια νέα κινηματογραφική εκδοχή του κλασικού έργου του Τσαρλς Ντίκενς (Charles Dickens) για την Paramount Pictures.

Η υποψήφια για Όσκαρ 'Αντρεα Ράιζμπορο (Andrea Riseborough) θα βρίσκεται στο πλευρό του υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Τι Γουέστ (Ti West). Αν η συμφωνία ευοδωθεί, η ταινία, έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει από την Paramount στις 13 Νοεμβρίου 2026.