Ο Τσαρλς Ντανς θα υποδυθεί τον Μικελάντζελο

Ο Τσαρλς Ντανς πρόκειται να υποδυθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Μικελάντζελο στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC «Renaissance: The Blood and The Beauty».

Η επιλογή του Ντανς στη σειρά τριών μερών έγινε γνωστή, καθώς το BBC ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την τέχνη και τον πολιτισμό στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης.

Η σειρά «Renaissance: The Blood and The Beauty» είναι συμπαραγωγή με το PBS και εξερευνά μια εποχή βίας και πολιτικής εξουσίας που παρήγαγε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης του δυτικού κόσμου.

Ο Μικελάντζελο, ή Μιχαήλ Άγγελος, ήταν Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, που άσκησε επίδραση στην ανάπτυξη της δυτικής τέχνης.