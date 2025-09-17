Ο τραυματίας Τεντόγλου παρέδωσε το «στέμμα»

Μία χρονιά κατά την οποία ο Μίλτος Τεντόγλου ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε με ανάλογο τρόπο.

Μία ενόχληση στη γάμπα, κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσπάθειάς του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, έβαλε άδοξο τέλος στην προσπάθεια του δις «χρυσού» Ολυμπιονίκη να υπερασπιστεί τον τίτλο που είχε κατακτήσει το 2023 στη Βουδαπέστη.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, που είχε ξεκινήσει με ένα άλμα στα 7,83μ., δοκίμασε την τρίτη προσπάθειά του, αλλά ήταν φανερό ότι δεν πατούσε καλά, έμεινε στα 7,67μ. και περιορίστηκε στην 11η θέση, χάνοντας το δικαίωμα να συνεχίσει τον τελικό.