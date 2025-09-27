PoliceNET of Greece logo
Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη Στρατού στο Πόρτλαντ

23:44 | 27/09/2025

πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια νέα πόλη, το Πόρτλαντ, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, «εξουσιοδοτώντας τη χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

