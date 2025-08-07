Ο Τομ Χόλαντ αποκαλύπτει τα παρασκήνια της αξέχαστης εμφάνισής του στο «Lip Sync Battle»

Η θρυλική εμφάνιση του Τομ Χόλαντ (Tom Holland) στο «Lip Sync Battle» το 2017 ήταν οικογενειακή υπόθεση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ηθοποιός.

Σε πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής «Scrambled» με τον Γκόρντον Ράμσεϊ (Gordon Ramsay), ο σταρ του «Spider-Man» μίλησε για τα παρασκήνια της ερμηνείας του τραγουδιού «Umbrella» της Rihanna στο διαγωνιστικό σόου του Αμερικανικού δικτύου Spike, όπως αναφέρει το Variety.

Αρχικά ξεκίνησε την εκπληκτική του εμφάνιση με ένα φαινομενικά κλασικό νούμερο, υποδυόμενος τον Τζιν Κέλι (Gene Kelly) στο «Singin' in the Rain». Φορώντας ένα σκούρο κοστούμι, καπέλο και κρατώντας μια ομπρέλα, κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθούσε. Με μια εντυπωσιακή σκηνική αλλαγή, μεταμορφώθηκε σε Rihanna φορώντας ένα μαύρο μίνι σύνολο, διχτυωτό καλσόν και περούκα. Η αρραβωνιαστικιά του, Zendaya, που βρισκόταν στο στούντιο, παρακολουθούσε έκπληκτη το σόου με το κοινό να παραληρεί με τις χορευτικές του ικανότητες.

«Είναι πολύ αστείο, εγώ και η Zendaya συζητούσαμε για το τι θα κάναμε και συμφωνήσαμε ότι θα το παίρναμε χαλαρά», είπε ο Χόλαντ.

«Αυτή ήταν η συμφωνία, δηλαδή, "εγώ δεν θα κάνω τίποτα τρελό στη σκηνή, εσύ δεν θα κάνεις επίσης τίποτα τρελό, θα το κρατήσουμε ωραίο και εύκολο"», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, καθώς προετοιμαζόταν για το σόου, η ιδέα να εκπλήξει το κοινό με το «Umbrella» άρχισε να εξελίσσεται.

«Όταν συνεργαζόμουν με τη δημιουργική ομάδα για να βρούμε ιδέες, μου πρότειναν το «Umbrella» και καθώς κάναμε πρόβες, γινόταν όλο και πιο τρελό», εξήγησε.

«Και μετά ήρθε η μηχανή με τη βροχή, και τότε είπα: "Θέλω να φορέσω καλσόν, μια περούκα και να κάνω μια γρήγορη αλλαγή στη σκηνή"».

Στην ερώτηση του Ράμσεϊ αν φορούσε «το καλσόν της μαμάς του», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι ήταν «της γιαγιάς μου».

Όταν το είπε στον πατέρα του, εκείνος δεν φάνηκε ενθουσιασμένος.

«Γιε μου, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνεις αυτό», του είπε και συνέχισε ο Χόλαντ: «Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο της καριέρας μου, ανησυχούσε πολύ, ήθελε να μην κάνω επιπλέον τηλεοπτικές εκπομπές που δεν ήταν απαραίτητες, για να διατηρήσω ένα κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας».

Στέλλα Αλεβιζοπούλου

ΑΠΕ-ΜΠΕ