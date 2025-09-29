Ο Τομ Χανκς έστειλε δώρο μία γραφομηχανή αντίκα σε ιδιοκτήτη καταστήματος

Ο Τομ Χανκς έστειλε μια vintage γερμανική γραφομηχανή σε ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς είχε δεσμευτεί να το κάνει.



«Πριν από δύο χρόνια, ο Τομ Χανκς μου είπε ότι θα μου έστελνε μια γραφομηχανή» έγραψε ο ιδιοκτήτης του Type Space, Άντονι Βαλόπι σε ανάρτησή του στο Instagram.



«Σήμερα, αυτή η υπόσχεση έφτασε επιτέλους στο γραφείο μου - μια υπογεγραμμένη προσωπική μηχανή απευθείας από τον ίδιο τον κ. Χανκς» ανέφερε.



Ο Βαλόπι δημοσίευσε μια φωτογραφία του στην οποία εμφανίζεται να βγάζει από πακέτο το μοναδικό δώρο και κοινοποίησε φωτογραφία με τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό από την πρώτη τους συνάντηση το 2023.