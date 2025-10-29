Ο Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης, παρέστη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανουδής, παρέστη στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τιμώντας τους ήρωες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας.

Η ιστορική αυτή ημέρα, που συμβολίζει το θάρρος, την ενότητα και την αφοσίωση στο καθήκον, μας υπενθυμίζει τη διαχρονική αξία της εθνικής ομοψυχίας και της προσφοράς προς την πατρίδα.

Η Ελληνική Αστυνομία, με σεβασμό στην ιστορία και τα ιδανικά του Έθνους, συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια και αφοσίωση τον πολίτη και την κοινωνία.