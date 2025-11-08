Ο Ταξίαρχος κ. Κ. Σπανούδης, παρέστη στις εκδηλώσεις στη Φλώρινα, με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Σπανούδης, παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Φλώρινα, με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων τελέστηκε επίσημη δοξολογία, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων. Στη συνέχεια, ο Ταξίαρχος κ. Σπανούδης παρακολούθησε την καθιερωμένη παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν μαθητές και πολιτιστικοί σύλλογοι, τιμώντας με περηφάνια την ιστορική ημέρα.

Χρόνια Πολλά Φλώρινα!