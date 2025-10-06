Ο Στ. Παπασωτηρίου για το επίδομα που δόθηκε σε Αστυνομικούς

Ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη το πάγιο αίτημα για τη χορήγηση παραμεθορίου σε όλους τους ακριτικούς και απομακρυσμένους νομούς στο Προσωπικό της ΕΛΑΣ, μεταξύ των οποίων η ΠΕ Φλώρινα, όπως ανέφερε σε δήλωση του ο Βουλευτής Ν.Δ. Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου.

Υπογραμμίζει δε ότι “το δίκαιο αυτό μέτρο το οποίο είχε τεθεί κατά προτεραιότητα σε αλλεπάλληλες συναντήσεις μου τόσο με τον Υπουργό Οικονομικών, όσο και με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, θα βοηθήσει στην ενίσχυση του Προσωπικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί σε ακριτικούς νομούς δίνοντας τους κίνητρο και θα δώσει στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας που δικαιούνται”.

