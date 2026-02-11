Ο σμήναρχος ζήτησε «συγγνώμη από την πατρίδα» και προφυλακίστηκε - Ποιοι κρύβονται πίσω από την υπόθεση κατασκοπείας

Στην προφυλάκιση του 54χρονου σμήναρχου της Πολεμικής Αεροπορίας προχώρησαν οι Αρχές, μετά από πολύωρη ανάκριση για την εμπλοκή του σε υπόθεση κατασκοπείας υπέρ κινεζικών συμφερόντων.

Ο αξιωματικός κατηγορείται για την διαρροή κρίσιμων στρατιωτικών πληροφοριών, ενώ οι αρχές ερευνούν τον ακριβή ρόλο του στο κύκλωμα κατασκοπείας.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν ο σμήναρχος δημοσίευσε το βιογραφικό του στο LinkedIn, το οποίο προσέλκυσε έναν Κινέζο πράκτορα με το όνομα Στίβεν, ο οποίος συστήθηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Η συνεργασία φαινόταν αθώα στην αρχή, με τον σμήναρχο να αναλαμβάνει έρευνες για μια ιστοσελίδα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στο Πεκίνο, η κατάσταση πήρε επικίνδυνη τροπή.



Σύμφωνα με τους δικηγόρους του, ο σμήναρχος κατήγγειλε πως βρέθηκε υπό απειλές από τους Κινέζους πράκτορες και αναγκάστηκε να συνεργαστεί, ενώ ισχυρίστηκε ότι η εμπλοκή του ήταν «εν αγνοία του». Στη διάρκεια της ανάκρισης, παραδέχθηκε τις πράξεις του, ωστόσο επιμένει πως έδρασε υπό ακραίες συνθήκες. Όπως ανέφερε, η οικονομική πίεση και οι απειλές για την οικογένειά του τον οδήγησαν να παραβιάσει το καθήκον του.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα»

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μια δίκαιη και εύλογη τιμωρία.

Η κατασκοπεία σχετίζεται με την παράδοση διαβαθμισμένων πληροφοριών και την μεταφορά αυτών σε Κινέζους πράκτορες, ενώ οι αρχές ανακάλυψαν ότι ο σμήναρχος λάμβανε μηνιαίες καταθέσεις που άγγιζαν τα 5.000 ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων. Για να μη γίνει αντιληπτός, ο σμήναρχος πραγματοποιούσε αναλήψεις μικρών ποσών (200-300 ευρώ) από ΑΤΜ, όντας μεταμφιεσμένος.

Το πλήρες ύψος του οικονομικού οφέλους παραμένει άγνωστο, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έχει παραδώσει τους κωδικούς του λογαριασμού κρυπτονομισμάτων μέσω του οποίου πληρωνόταν για περίπου 18 μήνες.

Η υπόθεση προκαλεί ανησυχία στις ελληνικές αρχές, με την κυβέρνηση να δηλώνει πως το ζήτημα αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, δήλωσε πως «το θέμα απαιτεί προσεκτική διαχείριση και προσοχή», ενώ η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, επισήμανε ότι αναμένεται το πλήρες πόρισμα της έρευνας.

Ο σμήναρχος δεν κατονόμασε συνεργούς εντός των Ενόπλων Δυνάμεων -Έδωσε τον Στίβεν και άλλα δύο πρόσωπα

Ο αξιωματικός αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή άλλων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν αν υπήρξε δίκτυο πληροφόρησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις διαρροές πληροφοριών που σχετίζονται με την αμυντική ικανότητα της χώρας, καθιστά την υπόθεση ιδιαίτερα επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια.

Στο φως έρχονται νέα στοιχεία για τους ξένους συνδέσμους του αξιωματικού. Ο 54χρονος αποκάλυψε το πλήρες όνομα του ανθρώπου που τον προσέγγισε, ο οποίος ονομάζεται Στίβεν Γουέιν. Επίσης, ο σμήναρχος κατονόμασε ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα και διεξάγεται ειδική έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος αυτών των προσώπων και ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούσαν τον αξιωματικό κατά τη διάρκεια της «συνεργασίας» τους.

Η έρευνα εστιάζει στις συνδέσεις του σμήναρχου με ξένους παράγοντες, ενώ η εθνική στρατιωτική ηγεσία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει ευρύτερη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

