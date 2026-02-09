Ο σμήναρχος-κατάσκοπος με την αλαζονική συμπεριφορά -Πώς στρατολογήθηκε από την Κίνα, πώς τον έκανε να «σπάσει» η ΕΥΠ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες των αρχών για να καταλάβουν σε ποιο βαθμό ο σμήναρχος είχε αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες στον Κινέζο κατάσκοπο με τον οποίο είχε δοσοληψίες.

Η έρευνα επικεντρώνεται στον κύκλο του σμηνάρχου και τις επαφές που είχε μέσα στη μονάδα που διοικούσε στο Καβούρι. Λέγεται πως έκανε χρήση της ιδιότητάς του προκειμένου να βάζει μέσα στο στρατόπεδο το κινητό που χρησιμοποιούσε για τις ενέργειές του.

Αυτό που εξετάζεται για παράδειγμα είναι αν έχει ζητήσει κάποια εξυπηρέτηση από κάποιο άλλο στέλεχος, ώστε να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που του ζητούσε ο Κινέζος κατάσκοπος. Πληροφορίες τον εμφανίζουν να έχει αλαζονική συμπεριφορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, στελέχη του ΓΕΕΘΑ καλούν άτομα για καταθέσεις.

«Θαμπωμένος» από το βιογραφικό του σμήναρχου έμεινε ο Κινέζος

Ο Κινέζος κατάσκοπος προσέγγισε τον 54χρονο σμήναρχο ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας, λέγοντας του ότι έμεινε «θαμπωμένος» με το πλούσιο βιογραφικό του.

Η συνάντησή τους έγινε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Έλληνα αξιωματικού στην Κίνα. Στην αρχή του ζητούσε απλά πράγματα, αλλά εκείνος φέρεται να ενέδωσε πολύ γρήγορα.

Πώς οι πράκτορες της ΕΥΠ «ξεκλείσωσαν» τον σμήναρχο

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, ο 54χρονος αρχικά ανακρίθηκε από στρατιωτικούς και δεν μιλούσε. Στην συνέχεια ανέλαβαν δύο πράκτορες της ΕΥΠ, ένας από την αντικατασκοπεία κι ένας από τον τεχνολογικό τομέα.

Ο σμήναρχος σε αυτό το στάδιο της ανάκρισης περιγράφεται ως συνεργάσιμος. Είχε δώσει τους κωδικούς από τα δύο κινητά τηλέφωνα, στο δεύτερο από τα οποία είχε κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Ο πράκτορας της ΕΥΠ από τον τεχνολογικό τομέα «έσπασε» την κρυπτογράφηση και διαπίστωσε ότι το πρωί της σύλληψης του είχε στείλει έγγραφο. Από εκείνο το σημείο κι ύστερα, ο σμήναρχος ξεκίνησε να «μιλά».

Μέσω crypto-wallet είχε λάβει 30.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα γνωστές πληροφορίες, ο Κινέζος κατάσκοπος είχε έρθει στην Ελλάδα μέσα στο 2025, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δύο τους είχαν συναντηθεί. Ο Κινέζος είχε μείνει στη χώρα μας για μερικές ώρες, καθώς πετούσε ύστερα με άλλο προορισμό.

Τότε έδωσε στον σμήναρχο ένα ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, μέσω του οποίου του περνούσε χρήματα, χωρίς να έχει πει από την αρχή σε τι νόμισμα θα γινόταν αυτό.

Μέσα στον περασμένο χρόνο ο σμήναρχος έλαβε από το εν λόγω wallet περί τα 30.000 ευρώ. Όταν ρωτήθηκε για την προέλευση αυτών των χρημάτων, είπε πως πρόκειται για λεφτά που του είχε στείλει ο Κινέζος κατάσκοπος.

