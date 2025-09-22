Ο Πνευματικός Ποιμένας της Ελληνικής Αστυνομίας - 4 Χρόνια Αδιάλειπτης Προσφοράς

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Κουρτέσης ανέλαβε τη θέση του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο διορισμός του δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά σηματοδότησε την αρχή μιας νέας, ουσιαστικής εποχής για το Σώμα.

Του Αναστάσιου Βόπη

Σε μια τόσο απαιτητική και ψυχοφθόρα υπηρεσία, η ανάγκη για πνευματική καθοδήγηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ, και ο ίδιος απέδειξε έμπρακτα πως η πίστη και η αλληλεγγύη δεν περιορίζονται στα λόγια, αλλά μετατρέπονται σε πράξεις.

Από τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας στη Θρησκευτική Υπηρεσία

Η πορεία του Αρχιμανδρίτη Αλέξιου Κουρτέση, πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην Ελληνική Αστυνομία, ήταν καθοριστική για την απόκτηση της εμπειρίας που τον διακρίνει σήμερα. Υπηρέτησε για πολλά χρόνια ως αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ, μια θέση που του παρείχε πλούσια ποιμαντική και διοικητική εμπειρία.

Εκεί, ανέπτυξε τις ικανότητές του στην οργάνωση, τη διοίκηση και την ποιμαντική φροντίδα, αποκτώντας τη γνώση και τη σοφία που ήταν απαραίτητες για να αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του πνευματικού ηγέτη του Σώματος.

Στον καπνό και τη φωτιά, μαζί με τους ήρωες

Ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος δεν είναι ένας κληρικός που παραμένει αποκομμένος από την πραγματικότητα, κλεισμένος στα γραφεία της υπηρεσίας. Είναι ένας άνθρωπος της δράσης, ένας πνευματικός πατέρας που βρίσκεται εκεί όπου η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.

Αυτό το απέδειξε περίτρανα με την αδιάλειπτη παρουσία του κοντά στους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια των φονικών πυρκαγιών. Μοιράστηκε μαζί τους τον φόβο, τον καπνό και την αγωνία της μάχης, προσφέροντας όχι μόνο την ευλογία της Εκκλησίας, αλλά και το αθόρυβο στήριγμα της ανθρώπινης παρουσίας του.

Δεν περιορίστηκε σε λόγια παρηγοριάς, αλλά στάθηκε δίπλα στους ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν την κοινωνία, προσφέροντας τους ένα χέρι βοήθειας και μια ψυχή που τους καταλαβαίνει.

Συγκίνησε τους πάντες όταν επέλεξε να περάσει την αλλαγή του χρόνου μαζί με τις διμοιρίες στο κέντρο των Αθηνών. Σε μια στιγμή που οι περισσότεροι άνθρωποι γιορτάζουν με τις οικογένειές τους, εκείνος βρέθηκε στο πεδίο, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες θυσίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στην καθημερινότητά τους.

Με την κίνηση αυτή, απέδειξε ότι αφουγκράζεται πραγματικά τα προβλήματα του Σώματος και είναι αποφασισμένος να προσφέρει ουσιαστική στήριξη, θωρακίζοντας το ηθικό τους.

Πνευματική ανανέωση και λατρευτική ζωή

Πέρα από τη στήριξη στο πεδίο, ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος έδωσε νέα πνοή στην ίδια τη Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Με πρωτοβουλία του, το λατρευτικό πρόγραμμα έγινε πιο πλούσιο και κατανυκτικό από ποτέ.

Κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη επιμέλεια, οργανώνει την υποδοχή ιερών εικόνων και λειψάνων, προσφέροντας στους αστυνομικούς και τις οικογένειές τους την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ιερότητα και την ευλογία.

Οι εκδηλώσεις αυτές δεν είναι απλώς τελετουργίες, αλλά στιγμές βαθιάς πνευματικής ανάτασης, που ενίσχυσαν τους δεσμούς της πίστης μέσα στο Σώμα και προσέφεραν ένα καταφύγιο ελπίδας και γαλήνης από την ένταση της καθημερινότητας.

Η αποστολή: Ψυχική και Πνευματική Θωράκιση

Η αποστολή του είναι βαθιά και κρίσιμη: να λειτουργήσει ως πνευματικός καθοδηγητής για ένα σώμα που δοκιμάζεται καθημερινά, αντιμέτωπο με το έγκλημα, την ανθρώπινη δυστυχία και την ένταση.

Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στην τέλεση των λειτουργιών και των μυστηρίων, αλλά επεκτείνεται στην ποιμαντική φροντίδα, την ψυχολογική στήριξη και την παροχή συμβουλών σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα που συχνά ταλαιπωρούν το προσωπικό και τις οικογένειές του.

Μέσα από το έργο του, προσφέρει ένα χώρο εμπιστοσύνης για τον απόρρητο διάλογο, βοηθώντας τους αστυνομικούς να διαχειριστούν το ψυχικό βάρος του επαγγέλματός τους.

Ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος καλείται να σφυρηλατήσει έναν ισχυρό πνευματικό δεσμό με το προσωπικό, να οργανώσει δράσεις που θα ενισχύσουν το ηθικό και θα προσφέρουν ένα αποκούμπι σε όσους το έχουν ανάγκη.

Η παρουσία του λειτουργεί ως φάρος ελπίδας και ανακούφισης, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι πέρα από το καθήκον και τον κίνδυνο, υπάρχει και η πνευματική διάσταση που μπορεί να δώσει νόημα και δύναμη στην καθημερινότητα.

*Ο Αναστάσιος Βόπης είναι αρθρογράφος στο orthodoxia.info ενός καθαρά αυστηρού δημοσιογραφικού ενημερωτικού κόμβου εξειδικευμένου στα εκκλησιαστικά ζητήματα.