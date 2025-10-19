Ο πιο ακριβοπληρωμένος αστυνομικός της Μασαχουσέτης έβγαλε περισσότερα χρήματα από τον δήμαρχο μέσα στο 2025

Η πόλη Amherst στην πολιτεία Μασαχουσέτη των ΗΠΑ δημοσίευσε την ετήσια αναφορά μισθοδοσίας του οικονομικού έτους 2025 και τα στοιχεία προκαλούν ανησυχία.

Δεκαέξι αστυνομικοί κατέγραψαν από 4.000 έως και πάνω από 5.100 «ώρες εργασίας» τον χρόνο — δηλαδή 80 έως 100 ώρες την εβδομάδα, πολύ πάνω από το κανονικό πλήρες ωράριο (40 ώρες).

Διαβάστε επίσης

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι αστυνομικοί να λάβουν εξαιρετικά υψηλές αμοιβές. Ο πιο ακριβοπληρωμένος έφτασε τα 212.000 δολάρια — περισσότερα από τον δήμαρχο και τον κυβερνήτη της πολιτείας.

Ο μέσος μισθός αυτών των 16 αστυνομικών ήταν περίπου 120.000 δολάρια. Άλλα τμήματα της πόλης που επίσης λειτουργούν 24/7 (πυροσβεστική, EMS, δημόσια έργα) είχαν πολύ χαμηλότερες ώρες υπερωριών, ενώ σε γειτονικές πόλεις δεν παρατηρούνται τέτοια φαινόμενα.

Οι αριθμοί προκαλούν ερωτήματα: Καταγράφονται πραγματικές ώρες εργασίας; Υπάρχει επαρκής έλεγχος στις υπερωρίες; Γιατί δίνονται τόσα χρήματα στην αστυνομία ενώ γίνονται περικοπές σε άλλα τμήματα;

Ο διευθυντής της πόλης δήλωσε ότι κάποιες «ώρες» είναι στην πραγματικότητα επιδόματα που απλώς καταχωρούνται ως ώρες, όμως δεν έδωσε λεπτομερή στοιχεία.

Πολλοί πολίτες και μέλη δημοτικών επιτροπών ζητούν περισσότερη διαφάνεια, ειδικά όταν οι υπερωρίες της αστυνομίας φαίνεται να αυξάνονται ενώ άλλες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς.