Ο Οζιέ προηγείται στο Ράλι της Παραγουάης

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota) είναι επικεφαλής στο Ράλι Παραγουάης, που είναι ο 10ος από τους 14 αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος της WRC, μετά την 15η ειδική διαδρομή.

Ο Γάλλος οκτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος πρώτευσε σε τέσσερις από τις επτά ειδικές διαδρομές της ημέρας, προηγείται του συμπατριώτη του, Αντριέν Φουρμό (Hyundai) και του Βρετανού συναθλητή του, Ελφιν Εβανς (Toyota) με διαφορά 10,3 και 36,6 δευτερόλεπτα, αντίστοιχα.

Ο Οζιέ, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει τέσσερις ειδικές διαδρομές την Παρασκευή, αλλά έχασε περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα λόγω κλαταρισμένου ελαστικού, επωφελήθηκε από τις ατυχίες του Φινλανδού συναθλητή του, Κάλε Ροβάνπερα, ο οποίος προηγείτο μέχρι το μεσημέρι. Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής (2022, 2023), ο οποίος μέχρι τότε είχε αποφύγει κάθε πρόβλημα, έχασε... τα πάντα στην προτελευταία ειδική διαδρομή με ένα κλαταρισμένο ελαστικό που του κόστισε περισσότερα από δυόμισι λεπτά, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην έκτη θέση.

Ο Γάλλος οδηγός, βρίσκεται μόλις 13 βαθμούς πίσω από τον Ουαλό στην κατάταξη και 10 πίσω από τον Ροβάνπερα, θα αποκτήσει σημαντικές πιθανότητες στην διεκδίκηση του τίτλου εάν καταφέρει να κερδίσει σήμερα (31/8) στις τέσσερις ειδικές διαδρομές, με τις οποίες θα ολοκληρωθεί ο αγώνας.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ