ο «ΟΔΥΣΕΑΣ» που θα σαρώνει τους δρόμους της Ελλάδας -Θα στέλνει τις κλήσεις στο κινητό μας τηλέφωνο

Με τη σύσταση μιας νέας υπηρεσίας, υπό την εποπτεία της οποίας θα λειτουργούν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των ελληνικών δρόμων, απαντά η ελληνική πολιτεία στην πρόκληση της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Διαβάστε επίσης

Σκοπός των δημιουργίας της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειαςείναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου πλαισίου εφαρμογής των κανόνων οδικής ασφάλειας, με την αξιοποίηση και χρήση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης για την ασφαλή καταγραφή των στοιχείων των οχημάτων και των οδηγών τους κατά την τέλεση παραβάσεων σε χώρους δημόσιας κυκλοφορίας, καθώς και η απλούστευση των διαδικασιών της καταγραφής και βεβαίωσης των παραβάσεων που πραγματοποιούνται στο οδικό δίκτυο, αλλά και της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων που προκύπτουν από τις εκδοθείσες Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης, καθώς και της καταγραφής των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, με απώτερο σκοπό την αποτροπή τέτοιων παραβάσεων και την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.

Σκοπός των νέων διατάξεων είναι:

α) η δημιουργία ενός ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης βεβαιωμένων παραβάσεων, κατόπιν ελέγχων, καθώς και των προστίμων και λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προκύπτουν από τις Π.Β.Π. και επιβάλλονται ανά την επικράτεια,

β) η δημιουργία δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., ν. 5209/2025, Α ́ 100) με χρήση τεχνητής νοημοσύνης,

γ) η σύσταση Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας, αρμόδιας για τη διαχείριση του δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. και για την οικονομική διαχείριση των προστίμων που επιβάλλονται,

δ) η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στη διοικητική δομή της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας και

ε) η απλούστευση των διαδικασιών για τον πολίτη, όπως η ψηφιακή επίδοση της Π.Β.Π. μέσω της θυρίδας του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης του πολίτη κατά της Π.Β.Π., καθώς και της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για την καταγραφή των παραβάσεων προβλέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών ή φορητών συστημάτων οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών), με αποκλειστικό σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε προεπιλεγμένα σημεία σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Για την καταγραφή παραβάσεων δύνανται να τοποθετούνται κάμερες με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, για την ανάλυση των εικόνων και την ανίχνευση παραβάσεων, χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων από τον χειριστή, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες οπτικής καταγραφής και ανάλυσης και διασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια εντοπισμού. Σε κάθε περίπτωση το υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες υποβάλλεται σε χειριστή για τον τελικό έλεγχο εγκυρότητας πριν από τη βεβαίωση ή μη της παράβασης.

Η καταγραφή παράβασης με το σύστημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρείται ως «επ’ αυτοφώρω» καταληφθείσα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 107 του Κ.Ο.Κ.. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξής κατηγορίες παραβάσεων:

α) Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας του άρθρου 24 του Κ.Ο.Κ.,

β) παραβίαση ερυθρού σηματοδότη του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ.,

γ) παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος του άρθρου 38 του Κ.Ο.Κ.,

δ) χρήση κινητού εν κινήσει της παρ. 2 του άρθρου 17 και της περ. ζ ́ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ.,

ε) μη χρήση ζώνης και μη χρήση προστατευτικού κράνους των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Κ.Ο.Κ.,

στ) παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο των άρθρων 8 και 55 του Κ.Ο.Κ.,

ζ) κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ.,

η) παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ..

www.carandmotor.gr