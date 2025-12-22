Ο Ντέιβιντ Ογιελόβο και η Έιβα ΝτουΒερνέ μαζί στο νέο θρίλερ «Heist of Benin»

Ο Ντέιβιντ Ογιελόβο και η Έιβα ΝτουΒερνέ επανασυνδέονται στην νέα ταινία «Heist of Benin» μια δεκαετία μετά τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία τους «Selma».

Ο Ογιελόβο θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία, η οποία διαδραματίζεται στο σύγχρονο Λονδίνο και περιγράφεται ως «ένα θρίλερ που συνδυάζει την τέχνη, την αγάπη και την επανόρθωση». Η ΝτουΒερνέ θα σκηνοθετήσει το κινηματογραφικό έργο σε σενάριο του Τζέσι Κινιόνες, βασισμένο σε πρωτότυπη ιδέα.

Το πρότζεκτ ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ORIGINAL+ του Canal+ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού και σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεγάλου μήκους μεταξύ του ΝτουΒερνέ και του Ογιελόβο από την ταινία «Selma» του 2014.

Σε αυτήν την ταινία, ο Ογιελόβο υποδύθηκε τον δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ. εν μέσω της Πορείας για τα Δικαιώματα Ψήφου του 1965 από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι. Η ταινία ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού.

«Η Έιβα και εγώ ψάχναμε την κατάλληλη ιστορία για να αφηγηθούμε ξανά μαζί. Η "Heist of Benin" είναι αυτή η ιστορία» δήλωσε ο ηθοποιός. «Είναι συναρπαστική και δυναμική με βαθιά ηχηρά θέματα που μας ενδιαφέρουν και τους δύο» σημείωσε.

Η ΝτουΒερνέ πρόσθεσε: «Η επανασύνδεση με τον Ντέιβιντ φαίνεται σαν κλείσιμο ενός κύκλου. Αυτή η ταινία μιλάει για την ιστορία, την ταυτότητα και την αγάπη, μέσα από το πρίσμα μιας σύγχρονης περιπέτειας με υψηλά διακυβεύματα. Είμαι ενθουσιασμένη που την ζωντανεύω μαζί του και με το Studiocanal».