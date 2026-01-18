Ο νόμος που κληρονόμησε η αστυνομία της Αγγλίας από τους παλιούς σερίφηδες

Σε ορισμένες χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου, όπως η Αγγλία, η Ουαλία και ο Καναδάς, υπάρχει ένας παλιός αλλά υπαρκτός νόμος, σύμφωνα με τον οποίο θεωρείται ποινικό αδίκημα η άρνηση ενός πολίτη να βοηθήσει την αστυνομία όταν του ζητηθεί επίσημα και υπό λογικές συνθήκες.

Ο νόμος αυτός έχει τις ρίζες του στη μεσαιωνική Αγγλία, όταν ο σερίφης δεν διέθετε οργανωμένη αστυνομική δύναμη και βασιζόταν στους απλούς πολίτες για τη σύλληψη εγκληματιών ή τη διατήρηση της τάξης.

Διαβάστε επίσης

Σύμφωνα με τη νομική παράδοση, αν ένας αστυνομικός ζητήσει βοήθεια, για παράδειγμα για να συλλάβει έναν ύποπτο ή να αντιμετωπίσει μια επικίνδυνη κατάσταση, και κάποιος αρνηθεί χωρίς σοβαρό λόγο, θεωρητικά μπορεί να κατηγορηθεί ποινικά.

Παρόμοια διάταξη υπάρχει και στον Ποινικό Κώδικα του Καναδά, όπου η άρνηση βοήθειας προς αστυνομικό ή δημόσιο λειτουργό κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του μπορεί να θεωρηθεί αδίκημα.

Αν και στην πράξη τέτοιοι νόμοι εφαρμόζονται εξαιρετικά σπάνια στις μέρες μας, παραμένουν σε ισχύ και δείχνουν ότι σε ορισμένα νομικά συστήματα ο πολίτης δεν θεωρείται απλώς παρατηρητής, αλλά δυνητικός συμμετέχων στην επιβολή του νόμου.