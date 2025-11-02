Ο Νίκος Δένδιας, η Kimberly Guilfoyle και ο Αμερικάνος Υπαξιωματικός

Του Ηλία Προύφα

Μια ιδιαίτερη δεξίωση πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, την οποία διοργάνωσε η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών (U.S. Marine Corps).

Η εκδήλωση συνέπεσε με την πρώτη ημέρα άφιξης στην Ελλάδα της νέας Αμερικανίδας Πρέσβειρας, Kimberly Guilfoyle, η οποία ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της. Στο λαμπερό αυτό περιβάλλον, παρευρέθηκαν επιχειρηματίες, πολιτικοί, στρατιωτικοί και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, ενώ τις ΕΔ, εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων, είχε σύντομη συνάντηση και συνομιλία με τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, την κ. Guilfoyle. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ενώ αναμένονται νέες επαφές τις επόμενες ημέρες, ακόμη και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως πληροφορείται το kranosgr.com.

Από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, εντύπωση προκάλεσαν οι αφίξεις των Αμερικανών αξιωματικών και υπαξιωματικών στην είσοδο του Grand Hyatt, με ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του επικεφαλής των Αμερικανών υπαξιωματικών στην περιοχή, ο οποίος ξεχώρισε ανάμεσα στα ένστολα στελέχη του αμερικανικού στρατού.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Νίκος Δένδιας είχε επίσης σύντομη συνομιλία με Αμερικανούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα. τη σημασία που αποδίδει το Πεντάγωνο των ΗΠΑ στη θεσμική εκπροσώπηση των υπαξιωματικών — μια κουλτούρα που φαίνεται να εμπνέει και την ελληνική πλευρά.

Ως γνωστόν, οι Αμερικανοί τιμούν ιδιαίτερα τους υπαξιωματικούς, διαθέτοντας ακόμη και δικό τους επικεφαλής, έναν θεσμό που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας φαίνεται να επιθυμεί να καθιερώσει και στην Ελλάδα.

Η κατεύθυνση αυτή έγινε ήδη ορατή τις τελευταίες εβδομάδες, με προώθηση επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) σε θέσεις αυξημένης ευθύνης και την παρουσία τους δίπλα σε ανώτερους αξιωματικούς — όπως δίπλα στον Υποστράτηγο Βάσιο στο Διδυμότειχο, τον Υποστράτηγο Κωστάκη στην Καβάλα και τον Ταξίαρχο Φωτεινόγλου στην Καβύλη του Βορείου Έβρου.

Μία κίνηση που δείχνει ότι η αναβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών δεν είναι πια θεωρητική εξαγγελία, αλλά πραγματική στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας — με σαφή επιρροή από το αμερικανικό πρότυπο.