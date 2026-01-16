Ο νέος υπερσύγχρονος πύργος που επιτρέπει στους αστυνομικούς του Τέξας να παρακολουθούν τα πάντα από ψηλά

Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Decatur στο Τέξας των ΗΠΑ πρόσθεσε στον εξοπλισμό του έναν σύγχρονο κινητό πύργο επιτήρησης Reconview, με στόχο την καλύτερη αστυνόμευση και την ενίσχυση της ασφάλειας σε μεγάλες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις κόσμου.

Ο πύργος αυτός μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα σε οποιοδήποτε σημείο και προσφέρει πανοραμική θέα 360 μοιρών, επιτρέποντας στους αστυνομικούς να παρακολουθούν αποτελεσματικά μια μεγάλη περιοχή από ψηλά.

Διαβάστε επίσης

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με αστυνομικό στο εσωτερικό του είτε ως αυτόνομη πλατφόρμα με κάμερες και συστήματα παρακολούθησης, ενώ διαθέτει επιλογές όπως θερμικές κάμερες, προβολείς και σύστημα ανακοινώσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του τμήματος, η ανάγκη για τον νέο εξοπλισμό προέκυψε λόγω της αύξησης των εκδηλώσεων στην περιοχή, που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες.

Με τον πύργο Reconview, η αστυνομία μπορεί να έχει καλύτερη εικόνα της κατάστασης, να προλαμβάνει περιστατικά και να παρεμβαίνει πιο γρήγορα όταν χρειάζεται, χωρίς να απαιτείται μεγάλη αύξηση του προσωπικού.

Η επένδυση αυτή θεωρείται σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας της τοπικής αστυνομίας.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.