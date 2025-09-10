O νέος αυτοκινητόδρομος που αλλάζει τη Δυτική Πελοπόννησο - Ποιες περιοχές θα ενώσει

Στα εγκαίνια του περιπτέρου της ΔΕΘ, ο Υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στο πολυαναμενόμενο αυτό έργο που, όταν ολοκληρωθεί, θα αλλάξει το χάρτη των μετακινήσεων στην Πελοπόννησο.

Μετά την ολοκλήρωση του οδικού έργου Πάτρα–Πύργου, η Δυτική Αχαΐα και η Ηλεία εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Αυτό το γεγονός ανοίγει ταυτόχρονα τον δρόμο για τη συζήτηση γύρω από ένα πιο κρίσιμα οδικά τμήματα της Πελοποννήσου, εκείνο που αφορά τη σύνδεση Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα.

Ο οδικός άξονας Πύργος–Καλό Νερό–Τσακώνα αποτελεί πάγιο αίτημα δεκαετιών για τους κατοίκους της Μεσσηνίας και της Ηλείας. Το έργο βρίσκεται για καιρό στο στάδιο των μελετών, με τους κατοικούς να περιμένουν για να ανακαλύψουν έαν και πότε θα περάσει στην επόμενη φάση, δηλαδή στην υλοποίηση. Πρόκειται για έναν δρόμο που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια, θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης και θα ενώσει κομβικά σημεία της Πελοποννήσου με τρόπο ταχύτερο και ασφαλέστερο.

Δεν είναι τυχαίο ότι η σημασία του αναδείχθηκε και στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου στην ΔΕΘ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο έργο, μιλώντας για τη στενή συνεργασία της πολιτείας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και επισημάνοντας τον σχεδιασμό του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τμήμα είχε ενταχθεί ﻿ηδη από το 2008 στην αρχική σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, ωστόσο αφαιρέθηκε το 2013 λόγω της οικονομικής κρίσης, μαζί με το κομμάτι Πάτρα–Πύργος. Επανήλθε στο τραπέζι το 2021, εντασσόμενο εκ νέου στον σχεδιασμό ως έργο μελλοντικής υλοποίησης.

Ο άξονας από τον Πύργο μέχρι την Τσακώνα έχει μήκος 76,5 χιλιομέτρων και αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για την Πελοπόννησο. Εκτός από την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, θα ενισχύσει τη σύνδεση με την Αρχαία Ολυμπία, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ενώ παράλληλα θα δώσει νέα ώθηση στον τουρισμό, θα διευκολύνει την αγροτική παραγωγή και θα βελτιώσει τις εμπορικές ροές.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το έργο έχει «σπάσει» σε δύο υποτμήματα: το πρώτο, Πύργος–Αλφειός, με μήκος 13 χλμ., και το δεύτερο, Αλφειός–Καλό Νερό–Τσακώνα, με μήκος 76,2 χλμ. Συνολικά δηλαδή, το τελευταίο κομμάτι της Ολυμπίας Οδού εκτείνεται σε περίπου 90 χιλιόμετρα.

