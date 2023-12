Ο Μπομπ Άιγκερ για την αποτυχία του «The Marvels»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Disney, Μπομπ 'Αιγκερ (Bob Iger), μιλώντας στο NYT Dealbook Summit (μέσω του CNBC), παραδέχτηκε ότι για την αποτυχημένη πορεία της ταινίας «The Marvels» στο box office έφταιξε η έλλειψη εποπτείας στα γυρίσματα της ταινίας από στελέχη λόγω της πανδημίας.

Το σίκουελ της Marvel με την Μπρι Λάρσον έκανε πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου και έχει φέρει στα ταμεία μόλις $ 77 εκατ. στο box office των ΗΠΑ και $ 187 εκατ. παγκοσμίως. Είναι η μεγαλύτερη αποτυχία μέχρι στιγμής στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και εξελίσσεται ως η πρώτη ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel MCU που δεν θα ξεπεράσει τα $ 100 εκατ. στις ΗΠΑ.

«Το «The Marvels» γυρίστηκε εν μέσω πανδημίας» εξήγησε ο 'Αιγκερ. «Δεν υπήρχε επαρκής επίβλεψη στο πλατό, ας πούμε, όπου έχουμε διευθυντικά στελέχη [που] επιβλέπουν τι γίνεται μέρα με τη μέρα. Αυτός ήταν ο ένας λόγος και ταυτόχρονα αυξήσαμε σε τρομερό βαθμό το περιεχόμενο που βγάζαμε για το Disney+».

Το αρνητικό ρεκόρ του "The Marvels" ακολουθούν και άλλες ταινίες όπως το «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» και «Indiana Jones and the Dial of Destiny». Όπως αναφέρει το Variety, είναι η πρώτη χρονιά από το 2014 που οι παραγωγές της Disney δεν ξεπερνούν το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων.