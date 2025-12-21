Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και η Ζόι Σαλντάνα σε συζητήσεις για την νέα ρομαντική κωμωδία «Positano»

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) και Ζόι Σαλντάνα (Zoe Saldaña) βρίσκονται σε τελικές συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν στην επερχόμενη ταινία του Netflix, «Positano».





Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, η ταινία περιγράφεται ως μια ρομαντική περιπέτεια που θα διαδραματίζεται στην ειδυλλιακή ομώνυμη πόλη της ιταλικής ακτής Αμάλφι.



Τα σκηνοθετικά ηνία θα αναλάβει ο Ντάνιελ Ρόχερ (Daniel Roher), ο δημιουργός του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Navalny», σε σενάριο των Αλεσάντρο Τανάκα (Alessandro Tanaka) και Μπράιαν Γκέιτγουντ (Brian Gatewood).