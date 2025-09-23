Ο Μάρτιν Σκορσέζε επαινεί την ταινία «One Battle After Another»

Το Χόλιγουντ σε λίγες ημέρες θα υποδεχθεί μία από τις πιο αναμενόμενες πρεμιέρες της χρονιάς.

Η νέα ταινία του Πολ Τόμας 'Αντερσον (Paul Thomas Anderson) αναμένεται να κάνει πρεμιέρα και στις ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου. Με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) το «One Battle After Another», έχει χαρακτηριστεί από πολλούς κριτικούς ως «η καλύτερη αμερικανική ταινία της χρονιάς» - με διαφορά.

Το φιλμ θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί για τα επερχόμενα Όσκαρ, ενώ σκηνοθέτες-θρύλοι όπως οι Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) και Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese), μαζί με νεότερους δημιουργούς όπως οι Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson) και Μπένι Σάφντι (Benny Safdie), έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους για το έργο.