Ο Λίαμ Νίσον παραγωγός της ταινίας «The Lost Children of Τuam»

Η Μόνικα Ντόλαν θα πρωταγωνιστήσει στην ιρλανδική ταινία μεγάλου μήκους «The Lost Children of Τuam» σε σκηνοθεσία του Φρανκ Μπέρι.



Ο ηθοποιός Λίαμ Νίσον είναι μεταξύ των παραγωγών.



Βασισμένη στο άρθρο των New York Times με τίτλο «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ» του Νταν Μπάρι, που δημοσιεύτηκε το 2017, η ταινία θα επικεντρώνεται στην Κάθριν Κόρλες (Ντόλαν), λάτρη της ιστορίας, η οποία, ενώ έκανε έρευνα για το καθολικό ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους για ανύπαντρες μητέρες και τα μωρά τους στο Τούαμ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ, για μια τοπική ιστορική εταιρεία, αποκάλυψε ότι έως και 796 παιδιά είχαν ταφεί σε ανώνυμους τάφους στην ιδιοκτησία.



Η ανακάλυψη πυροδότησε μια εκστρατεία για δικαιοσύνη τόσο για τα θύματα όσο και για τις επιζήσασες. Η ανασκαφή του ομαδικού τάφου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025.