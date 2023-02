Ο Λίαμ Νίσον φαίνεται ότι δεν έχει πρόθεση να επαναλάβει τον ρόλο του ως δάσκαλος Τζεντάι Κουάι-Γκον Τζιν σε spinoff τηλεοπτική σειρά του Star Wars σύντομα.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο «Watch What Happens Live with Andy Cohen», ο Λίαμ Νίσον επέκρινε τη στρατηγική επέκτασης του franchise Star Wars υποστηρίζοντας ότι το αποδυναμώνει. «Υπάρχουν τόσα πολλά spinoffs του Star Wars. Το αποδυναμώνουν και αφαιρούν το μυστήριο και τη μαγεία με έναν περίεργο τρόπο» εκτίμησε.