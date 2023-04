Ο Κρις Πρατ για την ολοκλήρωση του «Guardians of the Galaxy»

Με την τελευταία μέρα των γυρισμάτων του «Guardians of the Galaxy Vol. 3» έλαβε τέλος ένα σχεδόν 10χρονο franchise για τον συγγραφέα-σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν, το καστ των ηθοποιών, συμπεριλαμβανομένου του πρωταγωνιστή Κρις Πρατ, αλλά και του συνεργείου. Ο ηθοποιός που ενσάρκωσε όλα αυτά τα χρόνια τον Peter Quill/Star Lord, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την τελευταία μέρα των γυρισμάτων της τρίτης ταινίας με μία ομιλία του απευθυνόμενος σε όλους εκείνους που έκαναν αρνητικά σχόλια για τους «Φύλακες» από την αρχή της σειράς.



«Δεν είμαι εκδικητικό άτομο... αλλά έτυχε να έχω στις σημειώσεις μου πολλά αποκόμματα Τύπου που κράτησα από την πρώτη ταινία, όταν όλοι προέβλεψαν ότι το "Guardians of the Galaxy" θα ήταν η πρώτη αποτυχία της Marvel», είπε ο Πρατ. «Όλοι έλεγαν αυτά τα αρνητικά πράγματα. Εκείνη την εποχή, ήμασταν ανασφαλείς και νευρικοί για τις προοπτικές... Λέγανε ότι είναι ένας τίτλος που κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ, δεν συμμετέχουν ηθοποιοί της πρώτης σειράς, θα είναι η πρώτη αποτυχία της Marvel. Τα θυμάμαι όλα αυτά», πρόσθεσε ο ηθοποιός.



«Φυσικά τίποτα από αυτά δεν έγινε πραγματικότητα», συνέχισε ο Πρατ. «Είχαμε αυτή την υπέροχη πορεία. Στο τέλος, ήθελα να διαβάσω μερικά από αυτά τα αποκόμματα στο καστ και στο συνεργείο και στον Τζέιμς. Απλώς να πω ότι ξεπεράσαμε πολλά για να φτάσουμε εδώ που είμαστε... κάναμε κάτι ξεχωριστό».



Η ταινία «Guardians of the Galaxy Vol. 3» θα ολοκληρώσει την τριλογία όταν βγει στους κινηματογράφους στις 5 Μαΐου από την Disney.