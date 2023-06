Ο Κρις Χέμσγουορθ παραδέχεται ότι το «Thor 4» ήταν «πολύ ανόητο»

Το «Thor: Love and Thunder» της Marvel μπορεί να ήταν μια εισπρακτική επιτυχία με έσοδα από τα εισιτήρια που έφτασαν τα 760 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, αλλά πολλοί θαυμαστές της Marvel το απέρριψαν καθώς βρήκαν το χιούμορ του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι ηλίθιο και τα οπτικά εφέ της ταινίας μη ελκυστικά. Ο ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), είναι γνώστης της αρνητικής εντύπωσης που έκανε στους θαυμαστές η τέταρτη ταινία του «Thor» και παραδέχτηκε μιλώντας στο περιοδικό GQ ότι το «Love and Thunder» ήταν «πολύ ανόητο».



«Νομίζω ότι διασκεδάσαμε πάρα πολύ. Απλώς έγινε πολύ ανόητο», είπε ο Χέμσγουορθ για την ταινία. «Είναι πάντα δύσκολο να είσαι μέσα σ’ αυτό και να έχεις την πραγματική εικόνα... Μου αρέσει η διαδικασία, είναι πάντα μια βόλτα. Αλλά απλά δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι».



Ο Χέμσγουορθ είπε ότι οι μεγαλύτεροι επικριτές του ήταν οι φίλοι του γιου του. «Είναι ένα σωρό οκτάχρονα που κριτικάρουν την ταινία μου. Πιστεύαμε ότι αυτό είχε πολύ χιούμορ, η δράση ήταν ωραία, αλλά τα VFX δεν ήταν τόσο καλά», είπε.



Ο Χέμσγουορθ έχει πρωταγωνιστήσει σε συνολικά οκτώ ταινίες της Marvel και μόνο και μόνο επειδή το «Thor: Love and Thunder» ήταν «πολύ ανόητο» δεν σημαίνει ότι είναι εναντίον του να κάνει και άλλες. Ο ηθοποιός προς το παρόν δεν έχει συμβόλαιο για άλλες ταινίες της Marvel. Θέλει πραγματικά να κάνει «κάποια άλλα πράγματα για λίγο», αλλά θα επιστρέψει αν είναι μια δημιουργική ευκαιρία.



«Λατρεύω την εμπειρία», είπε και πρόσθεσε: «Μου αρέσει το γεγονός ότι κατάφερα να κάνω κάτι αρκετά διαφορετικό. Το "Thor 1" και το "2" ήταν άλλο πράγμα, το "Thor 3" και το "4" είχαν μια πολύ διαφορετική οπτική».