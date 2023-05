Ο Κουέντιν Ταραντίνο «σκότωσε» έναν από τους κινηματογραφικούς χαρακτήρες του.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι επίτιμος καλεσμένος στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών ενημέρωσε για την πιο πρόσφατη ταινία του, «Once Upon a Time in Hollywood», μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter του podcast του «The Video Archives».



Συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι ο Ρικ Ντάλτον, ο φανταστικός χολιγουντιανός ηθοποιός που υποδύθηκε ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο στην ταινία του 2019, πέθανε.

«Λυπούμαστε με την είδηση του θανάτου του ηθοποιού Ρικ Ντάλτον, ο οποίος είναι περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά "The Law of Awards" και "The Firefighter Trilogy"» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο Ρικ πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στη Χαβάη. RIP Rick Dalton 1933-2023» σημειώνεται.



Ο σκηνοθέτης διευκρίνισε ότι το επόμενο επεισόδιο του podcast, το οποίο ο Ταραντίνο συμπαρουσιάζει με τον σεναριογράφο Ρότζερ Έιβερι, θα είναι στη μνήμη του Ντάλτον και θα περιλαμβάνει μερικούς από τους ρόλους του Ρικ.



Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» ο Ταραντίνο έγραψε ένα βιβλίο για την ιστορία του Ντάλτον και για τη συνεργασία με τον κασκαντέρ του Κλιφ Μπουθ τον οποίο υποδύθηκε στην ταινία ο Μπραντ Πιτ.



Πέρυσι, ο Ταραντίνο κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο μη μυθοπλασίας, Cinematic Speculations, το οποίο εξερευνά τον κινηματογράφο της δεκαετίας του 1970 μέσα από κριτικές και προσωπικά δοκίμια.