Ο Κόρτνεϊ έπιασε δουλειά στη McLaren

Μπορεί η McLaren να ξεκινά στη νέα σεζόν της Φόρμουλα Ένα ως πρωταθλήτρια σε κατασκευαστές και οδηγούς (με τον Λάντο Νόρις), ωστόσο η βρετανική ομάδα προχωρά στην ενίσχυση και της ηγετικής ομάδας της, στην προσπάθεια να παραμείνει στην κορυφή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γουίλ Κόρτνεϊ ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του ως αθλητικός διευθυντής της McLaren ενόψει του 2026, καθώς έμεινε νωρίτερα του προβλεπόμενου ελεύθερος από τη Red Bull.

Ο Βρετανός μηχανικός αποτελούσε «κομμάτι» της Red Bull από την πρώτη σεζόν της στη Φόρμουλα Ένα το 2005, καθώς είχε ενταχθεί στην ομάδα που εδρεύει στο Μίλτον Κινζ, όταν ακόμη αυτή ονομαζόταν Jaguar. Ανήλθε στην ιεραρχία και έφτασε μέχρι τη θέση του επικεφαλής στρατηγικής αγώνων, προτού η McLaren εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του σε μια συμφωνία που αρχικά γνωστοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024. Η Red Bull ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο Κόρτνεϊ παρέμενε μέλος της ομάδας της και πως θα εξαντλούσε το συμβόλαιό του «μέχρι τα μέσα του 2026», αλλά φαίνεται πως οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για την πρόωρη αποδέσμευσή του, η οποία... επισπεύσθηκε για τις αρχές του 2026.



Ο Κόρτνεϊ θα συνεργαστεί εκ νέου στη McLaren με τον άλλοτε συνάδελφό του στη Red Bull, Ρομπ Μάρσαλ. Ο τελευταίος είχε ενταχθεί στη βρετανική ομάδα ως επικεφαλής σχεδιασμού στις αρχές του 2024.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΠΕ-ΜΠΕ