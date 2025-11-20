Ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον Μπιλ Κλίντον σε σειρά

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος έκανε μια δραματική αποχώρηση από την επιτυχημένη σειρά «Yellowstone» φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον πρώην προέδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον σε νέα τηλεοπτική σειρά με τίτλο «United»

Μαζί με τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο Κέβιν Κόστνερ φέρεται να είναι και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, η οποία θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το Deadline.

To σενάριο φέρεται να έχει γραφτεί από τον Ντέιβιντ Ρέιμοντ, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία