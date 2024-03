Ο ηρωισμός των αστυνομικών και των σκύλων τους μέσα από την φωτογραφική έκθεση «The Dogs That Serve»

Το AKC Museum of the Dog στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει τώρα μια έκθεση με τίτλο «The Dogs That Serve», η οποία θα διαρκέσει έως τις 5 Μαΐου 2024.

Το «The Dogs That Serve» αφηγείται την ιστορία της Μονάδας K9 του Γραφείου Διέλευσης του NYPD μέσα από τον φακό της φωτογράφου Margaret Foxmoore. Η έκθεση περιλαμβάνει άρθρα που γράφτηκαν από τα ιδρυτικά στελέχη της μονάδας και όσους υπηρετούν αυτήν τη στιγμή, και εξερευνά στιγμές με τους αστυνομικούς και τους συνεργάτες - σκύλους τους, καθώς προσπαθούν να κρατήσουν τη Νέα Υόρκη και το έθνος πιο ασφαλή.

Διαβάστε επίσης

«Είναι σχεδόν υποχρέωση μας να αποτίσουμε φόρο τιμής στους σκύλους που μας υπηρετούν και μας προστατεύουν μέσα από την ακούραστη δουλειά της Μάργκαρετ και τη λήψη εικόνων των σκύλων και των χειριστών τους», δήλωσε ο Άλαν Φάουζελ, επιμελητής του Μουσείου Σκύλων AKC.

Η Margaret Foxmoore είναι μια αυτοδίδακτη καλλιτέχνις που φωτογραφίζει το NYPD Transit Bureau K9 Unit εδώ και έξι χρόνια και είναι η ιδρύτρια και δημιουργική διευθύντρια του «Dogs Outside The Ring». Το ομώνυμο άλμπουμ φωτογραφιών της βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Έχει φωτογραφίσει σκύλους στο Westminster Kennel Club Dog Show, στο Crufts, στο National Dog Show, στο AKC National Championship Dog Show και πολλά άλλα. Ο στόχος της δεν είναι να πετύχει την τέλεια πόζα, αλλά να καταγράψει τις σχέσεις μεταξύ σκύλου και χειριστή, μέσω των οικείων στιγμών τους και τελικά να μας διηγηθεί τις ιστορίες τους μέσα από ειλικρινείς στιγμές-εικόνες.

«Ο στόχος μου με αυτήν τη συλλογή φωτογραφιών είναι να φέρω στο φως τον ηρωισμό που αυτοί οι αστυνομικοί και οι σκύλοι τους επιδεικνύουν καθημερινά σε αυτήν την πόλη και πέρα ​​από αυτήν και να εξανθρωπίσω αυτούς που βρίσκονται πίσω από το σήμα», είπε η Foxmoore. «Αυτή η έκθεση δεν είναι πραγματικά για μένα, είναι για αυτούς».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση ή το AKC Museum of the Dog, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.museumofthedog.org.