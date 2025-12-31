O ήρωας Αστυνομικός που έπεσε στον καθήκον μια “μαύρη” Πρωτοχρονιά

Ανακοίνωση του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής:

Εικοσιένα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο νέος τότε Ειδικός Φρουρός Χαράλαμπος Αμανατίδης, αρνήθηκε να παραδώσει αμαχητί τον οπλισμό του και να δεχθεί καταιγισμό πυρών από άνανδρους ασύλληπτους ακόμη εγκληματίες.

Η μνήμη του θανάτου του Χαράλαμπου Αμανατίδη παραδίδει στους νεότερους τα μεγαλύτερα μαθήματα αυτοθυσίας και υπηρεσιακής ευσυνειδησίας, χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως φωτοδότες στο πάντοτε σκοτεινό κακοτράχαλο και γεμάτο απρόοπτα, δρόμο των Ειδικών Φρουρών απέναντι στα αδηφάγα εγκληματικά τέρατα.

Εκεί, στη συμβολή των οδών Θήρας και Καρπάθου στην Κηφισιά, στο σημείο της δολοφονίας του Χαράλαμπου θα είναι αυτές τις ημέρες το μυαλό όλων των συναδέλφων.

Ευχόμαστε ο φάρος του θανάτου του Χαράλαμπου Αμανατίδη να φωτίζει την ψυχή και το μυαλό όλων των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία ώστε να αποφεύγουν τους σκοπέλους στον ωκεανό του εγκλήματος.