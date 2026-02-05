Ο Ιωάννης Τυπάλδος προτείνει μια σημαντική αλλαγή!

Άρθρο του ΤΥΠΑΛΔΟΥ Ιωάννη Παναγιώτη*

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές που συγκροτείτε το Ελληνικό Κοινοβούλιο,

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων της 5ης Αυγούστου 2011, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 171 πρώτο τεύχος), προβλέπεται η κατ’ έτος οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Βουλής, υπό μορφή «υιοθεσίας», στα τέκνα των πεσόντων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία έχασαν τη ζωή τους μετά το 1996 κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, από δολοφονική ενέργεια, πτώση αεροσκάφους ή κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς, ως αναγνώριση και απόδοση τιμής στους πεσόντες.

Από το 1984 έως σήμερα, 154 αστυνομικοί έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Από το 1911 έως σήμερα, 69 πυροσβέστες, καθώς και 33 λιμενικοί, έπεσαν υπέρ του καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα και την κοινωνία με αυταπάρνηση.

Με το παρόν αιτούμαστε την τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης, ώστε εφεξής η προβλεπόμενη απόδοση τιμής και οικονομική ενίσχυση να αφορά τα τέκνα όλων των πεσόντων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εν ώρα υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της αιτίας θανάτου και όχι αποκλειστικά για τους τρεις λόγους που ισχύουν μέχρι σήμερα.

Πιστεύουμε ότι μια τέτοια τροποποίηση θα αποκαταστήσει την αρχή της ισότητας και θα αποτελέσει έμπρακτη αναγνώριση της ύψιστης θυσίας όλων όσοι υπηρέτησαν και έπεσαν στο καθήκον.

Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν γνωρίζουν όρια ούτε πτέρυγες. Και καθώς γνωρίζετε ότι ο διαχρονικός σκοπός των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η διασφάλιση της ασφάλειας, μιας ασφάλειας που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της ελευθερίας, καλείστε και εσείς να την προσφέρετε εκεί όπου αυτή πλέον λείπει.

Αγκαλιάστε τους οικείους μας ότανεμείς... πλέον, δεν θα μπορούμε να το πράξουμε!

*Τυπάλδος Ιωάννης Παναγιώτης

Οργανωτικός Γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής

Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ

Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Ν/Α Αττικής