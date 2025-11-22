Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος γύρισε και οι διαρρήκτες ήταν ακόμα εκεί

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 35 ετών, οι οποίοι βραδινές ώρες χθες στην περιοχή του Δρυμού, εισήλθαν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, (2) κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ.

Επιπλέον, όσο οι ανωτέρω βρίσκονταν εντός της οικίας, επέστρεψε ο ιδιοκτήτης και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από το μπαλκόνι τραυματίστηκαν.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.