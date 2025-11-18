Ο Χρήστος Μαυραγάνης ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της ΠΟΑΣΥ

Η ανάρτηση του κ. Μαυραγάνη:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!

Από τη ΛΑΡΙΣΑ, την καρδιά της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ξεκινάμε έναν ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ για:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ

Δηλώνω αποφασισμένος να θέσω τις βάσεις για τη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ, με στόχο μια ΔΥΝΑΤΗ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ για όλα τα μέλη μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πλαισιωμένος από ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ, συνοδοιπόρους και συνεργάτες – συναδέλφους και συναδέλφισσες – που μοιραζόμαστε τα ίδια ΙΔΑΝΙΚΑ, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ, προάγοντας ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ.

Καταθέτουμε ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΙΔΕΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ, με κεντρικό άξονα τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ και το ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

Συνεχίζουμε χάρη στη ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ, με την ΨΗΦΟ και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ, της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Με ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΑΦΟΣΙΩΣΗ, συμβάλλουμε στην ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και την ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Συνεχίζουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, στοχεύοντας σε ΝΕΕΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ