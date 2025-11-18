PoliceNET of Greece logo
Ο Χρήστος Μαυραγάνης ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της ΠΟΑΣΥ

16:43 | 18/11/2025

Η ανάρτηση του κ. Μαυραγάνη:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ! 🚨

🌟 Από τη ΛΑΡΙΣΑ, την καρδιά της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ξεκινάμε έναν ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ για:

💪 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

💪 ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

🏆 ΣΤΟΧΟΣ

Δηλώνω αποφασισμένος να θέσω τις βάσεις για τη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ, με στόχο μια ΔΥΝΑΤΗ, ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ για όλα τα μέλη μας.

🤝 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πλαισιωμένος από ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ, συνοδοιπόρους και συνεργάτες – συναδέλφους και συναδέλφισσες – που μοιραζόμαστε τα ίδια ΙΔΑΝΙΚΑ, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι με ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ και ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ, προάγοντας ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

✨ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

✅ Αντιμετωπίζουμε τις νέες προκλήσεις με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ.

✅ Καταθέτουμε ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΙΔΕΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ, με κεντρικό άξονα τη ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ και το ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.

✅ Συνεχίζουμε χάρη στη ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ, με την ΨΗΦΟ και την ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, για το ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ, της ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

✅ Με ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΑΦΟΣΙΩΣΗ, συμβάλλουμε στην ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και την ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

🚀 Συνεχίζουμε ΔΥΝΑΜΙΚΑ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, στοχεύοντας σε ΝΕΕΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛ.ΑΣ.
