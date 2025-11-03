PoliceNET of Greece logo
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 3 Νοεμβρίου έως 7 Νοεμβρίου

14:19 | 03/11/2025

Κατά την περίοδο 3 Νοεμβρίου  έως 7 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 69.315.925,79 ευρώ σε 81.228 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 3 Νοεμβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρω σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

 

  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
