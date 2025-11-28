Ο Γρ. Γερακαράκος στο 35ο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ: " Όλοι οι ένστολοι μαζί είμαστε στην ίδια όχθη"

Ανάρτηση του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρη Γερακαράκου:

Εγκάρδιος χαιρετισμός στο 35ο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ

Χαιρετίζοντας σήμερα τις εργασίες του 35ου συνεδρίου της ΠΟΑΞΙΑ που διεξάγεται στην Καλαμάτα, τόνισα ότι με τους κοινούς μας αγώνες πετύχαμε τη θεσμοθέτηση πολλών σημαντικών αιτημάτων:

Διασφαλίσαμε το συνταξιοδοτικό, βελτιώσαμε το μισθολόγιο και το βαθμολόγιο, κερδίσαμε την επικινδυνότητα, θέσαμε τις βάσεις για την Αστυνομική Ακαδημία, θα ενισχυθεί το ΤΑΠΑΣΑ και το ΜΤΣ με το 5% των κλήσεων της τροχαίας που θα βεβαιώνονται με ηλεκτρονικά συστήματα και πολλά άλλα που δεν θα είχαν κατακτηθεί, αν δεν πορευόμασταν με ενότητα και αποφασιστικότητα.

Κάλεσα τους συνέδρους Αξιωματικούς, να κλείσουν τα αφτιά τους στις διασπαστικές φωνές που μόνο κακό κάνουν στο συνάδελφο, αποπροσανατολίζοντας τον αγώνα και χαροποιώντας την εκάστοτε εξουσία που προσβλέπει στη διαίρεση και όχι στην ενότητα.

Κλείνοντας σιγά σιγά τον κύκλο της συνδικαλιστικής και υπηρεσιακής μου θητείας, μετά από 10 συναπτά έτη ως Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, υπενθυμίζω στους συναδέλφους το χρέος τους να τιμούν με σεβασμό και αξιοπρέπεια το αστυνομικό λειτούργημά μας, και να μην παραβλέπουν ότι, αυτό που δεν ανανεώνεται, οδηγείται στο μαρασμό και στην απαξίωση.

Με αυτές τις αρχές έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό μέτωπο με τις αδελφές Ομοσπονδίες των Πυροσβεστών, των Λιμενικών και των Στρατιωτικών. Μια συμπαγή ενότητα. Όλοι οι ένστολοι μαζί είμαστε στην ίδια όχθη, και κανείς δεν μπορεί να μας βάλει απέναντι.

Προέτρεψα τους συναδέλφους, με αφετηρία τις μεγάλες μας κατακτήσεις να συνεχίσουν να διεκδικούν κλαδικά μας αιτήματα, όπως είναι η αναπροσαρμογή των νυχτερινών και της πενθήμερης εργασίας, η περαιτέρω αύξηση της επικινδυνότητας της εργασίας, η καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, η ενίσχυση του ΤΑΠΑΣΑ με νέους ανταποδοτικούς πόρους, οι προσλήψεις μόνο μέσω των πανελληνίων εξετάσεων και πολλά άλλα νέα και παλαιά αιτήματα.

Τέλος, ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» από τα βάθη της καρδιάς μου στον Πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ανδρέα ΒΕΛΛΙΟ, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και σε όλους τους Προέδρους των Ομοσπονδιών, που αναφέρθηκαν από το βήμα του Συνεδρίου με κολακευτικά λόγια στο πρόσωπό μου, στη συνεργασία και στις κοινές μας προσπάθειες για τη θετική έκβαση των κοινών μας στόχων.