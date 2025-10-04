O Γιώργος Θεοδώρου στο Δελτίο ειδήσεων του ΒΗΜΑ TV για όλα τα θέματα των Στρατιωτικών - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Συνταγματάρχης ε.α. Γιώργος Θεοδώρου μιλά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΒΗΜΑ TV με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μπούρχα για όλη την επικαιρότητα που αφορά τους Στρατιωτικούς, όπως για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Αμυνας , νέο μισθολόγιο , προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συντάξεις και ασφαλιστικό και το Σώμα Υπαξιωματικών που ήδη έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στους Στρατιωτικούς και εξηγεί τους λόγους που θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Αναφέρεται και στις πολλές παραιτήσεις Στρατιωτικών καθώς και στα πολλά κενά σπουδαστών στις Στρατιωτικές σχολές και τους λόγους που τα προκαλούν .

Τέλος καλεί όλους να δώσουν το παρών στην μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 11η Οκτωβρίου στην Αθήνα που διοργανώνουν Ομοσπονδίες και Σωματεία εν. ενεργεία και εν. αποστρατεία Στρατιωτικών .