O Γιώργος Μαζωνάκης «σπάει» τη σιωπή του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό STAR και μέσω του δικηγόρου του έστειλε το πρώτο του μήνυμα αναφορικά με την περιπέτεια που βιώνει τις τελευταίες ημέρες, θέλοντας να «ευχαριστήσει το κοινό του για την στήριξη», αλλά και να τονίσει πως «δεν πάσχει από κανένα ψυχικό νόσημα».

«Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαϊτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία. Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του fever – για την αμέριστη συμπαράσταση για την στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή την δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο για τέταρτο εικοσιτετράωρο με εισαγγελική εντολή, ωστόσο αναμένεται στο έγγυς μέλλον να φύγει από την ψυχιατρική κλινική, με την πλευρά του να κάνει λόγο για «μεθόδευση» και για συκοφαντικά και άθλια ψεύδη.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε πως η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη είναι «εξαιρετική», ενώ ανυπομονεί να βγει από αυτό το «κολαστήριο», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο Star.

