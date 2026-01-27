Ο Γιάννης Αραμπατζής παραμένει για τρίτη χρονιά Αστυνομικός Διευθυντής Χίου

Ο Γιάννης Αραμπατζής παραμένει για τρίτη συνεχή χρονιά στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Χίου, μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης θητείας. Η παραμονή του στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Χίου αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της εμπειρίας, του ήθους, της πίστης και της υπευθυνότητας που τον χαρακτηρίζουν. Επίσης, αποτελεί σημείο σταθερότητας για την τοπική αστυνομική διοίκηση και αναγνωρίζεται τόσο από τους συναδέλφους του όσο και από την τοπική κοινωνία.

Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Βορείου Αιγαίου εξέφρασε τα συγχαρητήριά της στον κ. Αραμπατζή, όπως και στον Υποστράτηγο Μιχαήλ Σεβδυνίδη, ο οποίος παραμένει στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Βορείου Αιγαίου, επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερής ηγεσίας στην περιοχή.

Παράλληλα, η Ένωση χαιρετίζει τους αξιωματικούς που ανέλαβαν νέες θέσεις και προαγωγές:

Ηλίας Βαζούρας , Υποστράτηγος, νέος Διευθυντής Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.

Αχιλλέας Ποτούλης , Αστυνομικός Διευθυντής, νέος Διευθυντής Αστυνομίας Σάμου.

Κωνσταντίνος Παπάζογλου, νέος Διευθυντής Αστυνομίας Λέσβου.

Η Ένωση αναγνώρισε επίσης την προσφορά του Υποστράτηγου ε.α. Δημητρίου Μαϊστρέλλη, που υπηρέτησε επί πέντε χρόνια στη Σάμο, αντιμετωπίζοντας κρίσεις όπως η πανδημία και οι μεταναστευτικές ροές, και του ευχήθηκε κάθε προσωπική και οικογενειακή επιτυχία στη μετέπειτα σταδιοδρομία του.

Η παραμονή του κ. Αραμπατζή και οι πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία του Βορείου Αιγαίου δείχνουν μια προσεκτική και σταθερή στρατηγική για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και της διοικητικής συνοχής στα νησιά.

