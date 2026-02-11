Ο Γεν. Περιφ. Αστυνομικός Δ/ντής Δ. Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Έξαρχος στο Διοικητή της 9ης Ταξιαρχίας Μ.Π., Ταξίαρχο κ. Στέφανο Δοξάκη

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες (10-02-2026) το πρωί στο Διοικητή της 9η Ταξιαρχίας Μ.Π., Ταξίαρχο κ. Στέφανο Δοξάκη ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Έξαρχος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δοξάκης ευχήθηκε στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή καλή τύχη και ευπραγία, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του, ενώ εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του στο πολύτιμο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Έξαρχος ευχήθηκε στον νέο Διοικητή της 9ης Ταξιαρχίας καλή επιτυχία στο έργο του, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχισης της άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο Σωμάτων.

Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούλησή τους για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της αγαστής συνεργασίας τους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής τους.