Ο Έντι Μέρφι σε συζητήσεις για τον ρόλο του επιθεωρητή Κλουζώ

Φαίνεται ότι ο Έντι Μέρφι πρόκειται να επιλεγεί για τον ρόλο του επιθεωρητή Κλουζώ σε επερχόμενη νέα εκδοχή της ταινίας «Pink Panther» (Ροζ Πάνθηρας) από τη MGM.



Ο Έντι Μέρφι επί του παρόντος είναι σε συζητήσεις με στελέχη του κινηματογραφικού στούντιο.



Το reboot θα σκηνοθετηθεί από τον Τζεφ Φόουλερ με τον Κρις Μπέμνερ να γράφει το σενάριο και τους Νταν Λιν και Τζόναθαν Έιριτς να αναλαμβάνουν την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Rideback.



Η κωμική κινηματογραφική σειρά έκανε πρεμιέρα αρχικά το 1963 με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Σέλερς ως τον εμβληματικό επιθεωρητή Ζακ Κλουζώ. Ο ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο του στις ταινίες «A Shot in the Dark» του 1964, «The Return of the Pink Panther» του 1975, «The Pink Panther Strikes Again» του 1976 και «Revenge of the Pink Panther» του 1978.



Άλλοι θρυλικοί ηθοποιοί που έχουν υποδυθεί τον επιθεωρητή Κλουζώ είναι οι Άλαν Άρκιν, Ρότζερ Μουρ και Στιβ Μάρτιν.



Βασισμένα στην κινηματογραφική σειρά «Pink Panther» είναι βιβλία, βιντεοπαιχνίδια καθώς και σειρές κινουμένων σχεδίων.



Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από έναν επιθεωρητή της γαλλικής ασφάλειας στο Παρίσι και την περιπέτειά του να εντοπίσει ένα πολύτιμο ροζ διαμάντι που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ληστείας.