Ο έλεγχος των αστυνομικών... έβγαλε "λαβράκι"

Συνελήφθη, στις 31-10-2025 το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων -1- ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του δράστη, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, κατά την οποία βρέθηκαν συνολικά:

στο μπαλκόνι, -2- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους -2,10- και -1,40- μέτρων, αντίστοιχα και

σε υπνοδωμάτιο, μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης, βάρους -110- γραμμαρίων.

Τα δενδρύλλια κάνναβης και η ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.