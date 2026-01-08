Ο δρόμος που αλλάζει την Κεντρική Ελλάδα: Αθήνα–Γρεβενά σε 4 ώρες

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο αυτοκινητόδρομος που αναβαθμίζει τις μεταφορικές υποδομές της χώρας και μειώνει ουσιαστικά χρόνους και αποστάσεις.

Λίγους μόλις μήνες πριν από την πολυαναμενόμενη παράδοση του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομος Ε65, ένα νέο βίντεο αποτυπώνει την εικόνα του έργου στο κρίσιμο κομμάτι Καλαμπάκα – Οξύνεια. Τα εναέρια πλάνα από drone δείχνουν ότι ο δρόμος βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο κατασκευής και η ολοκλήρωσή του είναι θέμα χρόνου.

Διαβάστε επίσης

Στο συγκεκριμένο τμήμα, που οδηγεί προς τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό, η συνολική πρόοδος έχει ξεπεράσει το 85%. Σήραγγες, γέφυρες και τα περισσότερα μεγάλα τεχνικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με τις εργασίες να επικεντρώνονται πλέον στις ασφαλτοστρώσεις, τις τελικές διαμορφώσεις κόμβων, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, το οδόστρωμα έχει ήδη πάρει την τελική του μορφή, δείχνοντας ότι ο αυτοκινητόδρομος έχει περάσει στην τελευταία φάση πριν ανοίξει για το κοινό.

Το υπό κατασκευή τμήμα έχει συνολικό μήκος 70,5 χιλιομέτρων, με τα 45 από αυτά να βρίσκονται στην πιο προχωρημένη φάση υλοποίησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ολόκληρος ο Ε65 αναμένεται να παραδοθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ολοκληρώνοντας έναν σύγχρονο οδικό άξονα 181,5 χιλιομέτρων, σε νέα χάραξη, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης σε όλο το μήκος του.

Ήδη έχουν δοθεί στην κυκλοφορία τα 136 χιλιόμετρα από την Ανθήλη έως την Καλαμπάκα και με την προσθήκη του βόρειου τμήματος, η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία θα συνδέονται απευθείας με τη Δυτική Μακεδονία και την Εγνατία Οδό. Το όφελος που θα προσφέρει ο νέος αυτός αυοκινητόδρομος είναι ουσιαστικό, καθώς οι χρόνοι μετακίνησης μειώνονται θεαματικά και η οδική ασφάλεια αναβαθμίζεται συνολικά.

Ενδεικτικά, η διαδρομή προς τα Γρεβενά και το Μέτσοβο θα διαρκεί περίπου 4 ώρες, προς την Κοζάνη 4 ώρες και 30 λεπτά, προς την Καστοριά 4 ώρες και 35 λεπτά, ενώ τα Τρίκαλα θα απέχουν λιγότερο από 3 ώρες από την Αθήνα και η Καρδίτσα μόλις 2 ώρες και 35 λεπτά. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η μείωση στον χρόνο της διαδρομής Λαμίας – Εγνατίας Οδού, που από 3 ώρες και 15 λεπτά περιορίζεται σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά.

Παράλληλα, ο ολοκληρωμένος Ε65 αλλάζει και τον ευρύτερο χάρτη των μεταφορών, εξασφαλίζοντας άμεση σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με αυτό του Βόλου και μειώνοντας έως και δύο ώρες τον συνολικό χρόνο ταξιδιού από τον Πειραιά προς τα δυτικά Βαλκάνια. Με περισσότερους από 750 εργαζόμενους να απασχολούνται σήμερα στο εργοτάξιο, όλα δείχνουν ότι το μεγάλο αυτό έργο μπαίνει στην τελική του ευθεία.

carandmotor.gr