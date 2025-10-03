Ο Δένδιας αποκάλυψε τους λόγους παραίτησης των Διοικητών της Σχολής Αλεξιπτωτιστών και της Σχολής Ανορθόδοξου Πολέμου

Τον αληθινό λόγο των παραιτήσεων τόσο του Διοικητή της Σχολής Αλεξιπτωτιστών όσο και του Διοικητή της Σχολής Ανορθόδου Πολέμου, διαψεύδοντας κατηγορηματικά δημοσιεύματα ότι δήθεν τους ασκήθηκαν πιέσεις ή παρεμβάσεις, αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας την Πέμπτη στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την αγορά της τέταρτης φρεγάτα Belharra Standard 2++ και την αναβάθμιση των υπόλοιπων τριών στο αντίστοιχο επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό, ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών παραιτήθηκε επειδή τού ζητήθηκε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των αλεξιπτωτιστών στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας ηλικίας 34 ετών, καθώς θεωρούσε με αυτή την απόφαση θα έπεφτε το standard της σχολής. «Την υπόσχεση στους Αρμένιους για να εκπαιδεύονται τα στελέχη τους στις σχολές μας, την είχα δώσει εγώ. Θυμάστε ότι είχα πάει στο Ερεβάν κατά τη διάρκεια του πολέμου και είχα ξαναπάει μετά. Και θεωρώ ότι οι Αρμένιοι είναι αδελφικό Έθνος με εμάς και η αδελφική σχέση δημιουργείται με τον πιο στέρεο τρόπο, με τον κοινό πόνο και την κοινή συμφορά εκ των Γενοκτονιών. Γι’ αυτό έκρινε ο Αξιωματικός ότι έπρεπε να παραιτηθεί. Σέβομαι την αντίληψή του, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά μην το επιστρέφετε στην Κυβέρνηση ως ψόγο άσκησης προσπάθειας πολιτικής επιρροής στις Στρατιωτικές Σχολές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Όσον αφορά την παραίτηση του Διοικητή της Σχολής Ανορθόδου Πολέμου, αυτή έγινε επειδή ο ίδιος συμπλήρωσε τα συντάξιμα χρόνια ζωής. Μάλιστα, την εν λόγω αιτιολογία καταγράφει και στην επιστολή παραίτησης προς συνταξιοδότηση, επισήμανε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: newsbomb.gr