O Αστυνόμος Β’ Παναγιώτης Αγγελίδης θα συμμετάσχει σε ημερίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης και του Α.Π.Θ.

22:19 | 24/11/2025

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την Τρίτη 25 Νοεμβρίου την ιδιαίτερα σημαντική ημερίδα με τίτλο «Όχι άλλη σιωπή: Η κοινωνία ενάντια στην κακοποίηση». Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη, η πρόληψη και η αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης και της έμφυλης βίας, μέσα από τη συμβολή ειδικών και φορέων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής ο Αστυνόμος Β’ Παναγιώτης Αγγελίδης, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσιάζοντας την κεντρική θεματική:
«Παιδική κακοποίηση: Αναγνωρίζοντας τα σημάδια – Ανακαλύπτοντας τρόπους διαφυγής».

Με την εμπειρία του από το πεδίο και την ενεργή του συμμετοχή σε εκατοντάδες υποθέσεις προστασίας ανηλίκων, ο κ. Αγγελίδης θα αναδείξει τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν επαγγελματίες, γονείς και πολίτες:

τα πρώιμα σημάδια κακοποίησης, τους μηχανισμούς έγκαιρης παρέμβασης, το ρόλος των σχολείων και των κοινωνικών δομών, αλλά και την ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων για την ουσιαστική προστασία του παιδιού.

