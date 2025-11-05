Ο Αστυνόμος Β΄ Παναγιώτης Αγγελίδης ανέλυσε σημαντικά ζητήματα σε μαθητές Σχολείου

Ανακοίνωση του Γυμνασίου Βασιλικών:

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του άξονα εσωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας “Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών”, το σχολείο μας υποδέχθηκε τον κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, Αστυνόμο Β΄ με αρμοδιότητα σε θέματα ανηλίκων.

Για τέσσερις διδακτικές ώρες ο κύριος Αγγελίδης απευθύνθηκε στους/στις μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης αλληλεπιδρώντας μαζί τους αναφορικά με τα θέματα του σεβασμού, των ορίων και της ενσυναίσθησης, στοιχεία απαραίτητα τόσο για την αποφυγή βίαιης και γενικά παραβατικής συμπεριφοράς όσο και για μια υπεύθυνη κοινωνική στάση.

Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και συζήτηση με τους/τις μαθητές/τριες.