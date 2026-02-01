Ο αστυνομικός της Πολωνίας που έκανε 195 συλλήψεις μέσα σε έναν χρόνο - Που οφείλεται η επιτυχία του

Ο αστυνομικός Μπαρτλομέι Πίπκα από την πόλη Wejherowo στην Πολωνία κατάφερε μέσα στο 2025 να σημειώσει εντυπωσιακό ρεκόρ, πραγματοποιώντας συνολικά 195 συλλήψεις ατόμων που καταζητούνταν από τις αρχές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η επιτυχία του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαιρετική του μνήμη, την επιμονή του και τη συστηματική δουλειά στον εντοπισμό υπόπτων με εκκρεμή εντάλματα.

Διαβάστε επίσης

Η δράση του συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή και προκάλεσε θετικά σχόλια από τη διοίκηση της αστυνομίας, η οποία μίλησε για παράδειγμα αφοσίωσης και επαγγελματισμού.

Ο ίδιος θεωρείται πλέον ένας από τους πιο αποτελεσματικούς αστυνομικούς στη χώρα για το 2025.

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.