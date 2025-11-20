Ο Αστυνομικός με το… "μαγικό" φακό

Κώστας Τσεκούρας: Ο Τρικαλινός αστυνομικός με το… μαγικό φακό

Ο Κώστας Τσεκούρας, Τρικαλινός αστυνομικός, δεν ξεχωρίζει μόνο για την καθημερινή του προσφορά στο πλευρό των πολιτών, αλλά και για ένα ακόμη ξεχωριστό ταλέντο: τη φωτογραφία!

Με το φακό του καταγράφει με μοναδικό τρόπο τις πιο όμορφες στιγμές των εκδηλώσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων, ενώ το χθεσινό άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης αποτέλεσε την τέλεια ευκαιρία για να “αιχμαλωτίσει” τη μαγεία της βραδιάς.

Από τον λόφο της Ανάληψης, ο Κώστας απαθανάτισε τα εντυπωσιακά πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό των Τρικάλων, γεμίζοντας χαμόγελα μικρών και μεγάλων και μετατρέποντας τη μαγεία της βραδιάς σε εικόνες που αποτυπώνουν το εορταστικό πνεύμα στην Πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!

Ένας μαέστρος του φακού που “παγώνει” τη στιγμή, μεταφέροντας στους θεατές την ενέργεια της εκδήλωσης.

Άποψη των εορταστικών Τρικάλων από το κινητό τηλέφωνο του Κώστα Τσεκούρα.

Ο Κώστας Τσεκούρας είναι, λοιπόν, ένας αφοσιωμένος αστυνομικός και ταυτόχρονα χαρισματικός καλλιτέχνης που ζει με πάθος τη φωτογραφία.

Πηγή: trikalafocus.gr